Assad come Fiorello. L'intervista della Maggioni su RaiPlay

Assad come Fiorello. Secondo l'AdnKronos la Rai sta pensando di trasmettere l'intervista di Monica Maggioni ad Assad stasera su RaiPlay. «In merito all’intervista al Presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall’ad di Rai Com, Monica Maggioni, la Rai informa che la renderà disponibile su RaiPlay» da stasera dove resterà come documentazione e trasparenza. Lo riferisce una nota di viale Mazzini.

L'amministratore delegato di Rai Com era volata a Damasco per parlare con il presidente siriano ma lo scoop non era andato in onda.

Il canale all news "Al-Ikhbariya" del regime siriano sta trasmettendo l’intervista della Rai al presidente Bashar Al-Assad, fa sapere AdnKronos. Anche l’emittente libanese al-Mayadeen, vicina all’autorità di Damasco, ha annunciato che manderà in onda l’intervista.

Ieri l’amministratrice delegata di RaiCom, Monica Maggioni, si era rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda sul caso scoppiato dopo i tweet della presidenza siriana relativi alla sua intervista ad Assad, ma di fronte ad una domanda secca "Le è stato chiesto di visionare l’intervista prima del 2 dicembre?" La Maggioni ha risposto netta: «Nessuno mi ha chiesto di visionare l’intervista al presidente siriano Assad, prima del pomeriggio del 2 dicembre».