Giuseppe Conte lancia la sfida a Salvini. Selfie a raffica, mai così social

Il premier Giuseppe Conte re dei selfie. Appena uscito dal Tempio di Adriano a Roma, dove ha preso parte alla presentazione del World Energy Outlook organizzato dall’Eni, il professore è stato sommerso da una folla armata di telefonini. Giusto il tempo di prendere un caffè e poi s’è concesso alle fotografie di cittadini e turisti.

“Sa qual è il mio sogno? – gli ha detto un signoru di mezza età – Vederla al Quirinale”. Conte ha sorriso e s’è diretto verso un gruppo di persone che lo applaudivano. Anche lì via con i selfie. “Posso fargli la foto con tutta la mia famiglia?”, gli ha chiesto un altro signore. “Ma certo, prego”, ha risposto Conte. Nel giro di un paio di secondi era contornato da padre, madre e tre figli. Poi via, un’altra decina di scatti. Anche una ragazza che lavora in un bar della piazza s’è precipitata al fianco del premier, che s’è soffermato con tutti per qualche secondo mentre due vigili urbani cercavano a fatica di far passare le macchine alle spalle della folla.

“Ma certo, una foto anche con lui”, ha detto Conte affiancandosi a un bambino e piegandosi sulle ginocchia. Sembrava finito lo show, quando un ragazzo ha chiesto al premier: “Scusi presidente, può farsi una foto con la mia classe?”. “Benissimo, dove state?”. Dalle panchine della piazza si sono alzati più di dieci ragazzi e una professoressa, hanno abbracciato Conte e click. Chissà che Matteo Salvini, notoriamente un fenomeno da social, non sia geloso della popolarità del premier.