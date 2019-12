Sondaggio terremoto: boom Meloni, dove arriva Giorgia. Lega, campanello d'allarme

La Lega sotto al 30%, Fratelli d'Italia che vola all'11. La tendenza elettorale è fotografata dal sondaggio Demos & Pi pubblicato oggi da Repubblica con un articolo di Ilvo Diamanti. Il partito di Matteo Salvini a ottobre era dato a 30,2% mentre oggi è al 29,5%. Ma "il soggetto politico che si sta rafforzando maggiormente sono i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Anch'essa in sensibile 'ascesa personale'. Una tendenza che contribuisce a spostare il Centro-Destra più a Destra", sintetizza il sociologo che mette una pietra tombale sul centrosinistra: "A Sinistra, invece, il declino continua. Accentuato dalle divisioni e dalle tensioni interne. Oltre che dal deficit di leadership. Zingaretti, infatti, si ferma al 35% di consensi personali. Confuso nel gruppo".

Secondo partito al 18,7% il Pd che perde una manciata di consensi, terzo il Movimento Cinque Stelle al 18,1% il cui calo è più sensibile. Il governo logora, e il centrodestra cresce. Guadagna Forza Italia (6,5% contro il 6,1% di ottobre) mentre affonda Italia Viva: dal 3,9 al 3,5%.

Secondo l’istituto di Ilvo Diamanti, inoltre, il 27% degli elettori sarebbe disponibile a votare le Sardine, il movimento anti-Salvini. Il 38% è favorevole al movimento.

Si diceva della crisi di leadership di Zingaretti. Come indice di fiducia personale, il premier Giuseppe Conte è in flessione ma resta primo con il 50%, tallonato da Salvini in ascesa al 48%. Vola la Meloni con il 46%. I sondaggi, ancora una volta, fotografano che la realtà del consenso nel Paese è agli antipodi della maggioranza che guida il governo.