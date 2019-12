Francesca Pascale fa la Sardina: "Mi ricordano la rivoluzione di Silvio"

Francesca Pascale potrebbe presto scendere in piazza con le sardine. La compagna di Berlusconi ha rivelato ieri il suo sostegno (ma non quello del Cavaliere) verso il movimento giovanile che sta riempiendo le piazze in mezza Italia. Ha anche voluto dare qualche «consiglio», tra cui quello di non seguire la stessa strada del M5S, cioè di evitare di diventare un partito politico.

«Guardo con interesse alle sardine, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi» ha detto la Pascale intervistata dall’Huffington post. Ha spiegato: «Si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato. Un errore che a suo tempo è stato commesso con i 5 stelle e il risultato è quello che è oggi sotto gli occhi di tutti». Si è augurata che le sardine, «al fine di non perdere la propria indipendenza e per far sì che il messaggio che stanno lanciando non perda la propria autenticità, cambino idea sul diventare movimento strutturato o partito politico....

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI