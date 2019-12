Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte. Così asfalta il governo delle tasse

Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte e il suo governo. Nell'occhio del ciclone ci sono le tasse, solo rimandate al 2020 ma non affatto eliminate. Per questo Salvini lo asfalta: "Il governo Conte tolga il disturbo perché è il governo sbagliato nel posto sbagliato nel momento sbagliato". Così il leader della Lega Matteo Salvini commentando la manovra a margine del gazebo per la raccolta firme contro il Mes.

Per approfondire leggi anche: La Nutella non si tocca. E Matteo fa dietrofront

"Questo è il governo delle tasse - ha aggiunto - se le rinvii di tre mesi sempre tasse sono". Conte dice che è stata scongiurata la recessione? "Guardate l'economia italiana, è la penultima in Europa", ha risposto Salvini.