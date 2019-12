Con una manciata di parole l'ex ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi butta giù il castello di carta costruito dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes. "Nel governo precedente quanto volte in Consiglio dei ministri avete parlato del Mes?", chiede il direttore de Il Tempo, Franco Bechis, durante il convegno "Idee per l'Europa" organizzato ieri dalla nostra testata a Roma.

La risposta di Moavero che semntisce il premier è la seguente: "Se per parlare intendiamo analisi approfondite, io non ne ricordo. Se intendiamo averlo menzionato di tanto in tanto, è stato menzionato". Per buona pace di Conte e di quello che ripete da giorni sul Meccanismo europeo di stabilità. Colpito e affondato.