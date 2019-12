Matteo Salvini rinnega la Nutella: "Ecco perché non la mangio più"

In passato si era fatto anche dei selfie mentre addentava una fetta di pane con la Nutella. Ma l'amore di Matteo Salvini per la crema spalmabile Ferrero pare essere finito. No, non c'entrano gli introvabili Nutella Biscuits, ma alla base dell'abiura ci sono le nocciole turche.

Per approfondire leggi anche: Nutella Biscuits introvabili, e Salvini li cerca su TikTok

Durante un comizio a Ravenna Salvini di mette a scherzare con una simpatizzante: "No signora, non ho freddo... sto bene. Poi mangio pane e salame e due sardine e sto ancora meglio...", scherza il leader della Lega. Qualcuno gli ricorda di mangiare la Nutella, e Matteo si fa serio. "La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per farla usano nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani", spiega il senatore della Lega.