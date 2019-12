Conte contro ArcelorMittal. Bocciato il piano degli esuberi

Conte attacca il progetto di Arcelor Mittal. All'indomani dell'annuncio dei 4700 esuberi dell'ex Ilva, il presidente del Consiglio non usa mezze misure. «Il progetto che ci è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, è molto simile a quello originario, lo respingiamo. Lavoreremo durante questo negoziato agli obiettivi prefissati con il signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me personalmente a raggiungere. E ci riusciremo». La vertenza sugli stabilimenti, insomma, prosegue ed è ancora lontana dalla soluzione.

