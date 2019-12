Quando Maria Elena Boschi ha svelato che ha auto una relazione duratura, un amore segreto tenuto nascosto con una persona libera come lei, si è immediatamente scatenato il toto-nomi. Chi è il fortunato che ha conquistato il cuore dell'ex ministro? Secondo Dagospia si trattava di Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, comune in provincia di Parma. Segni particolari? Tutti in comune con la Boschi: ex Pd, renziano e di bella presenza.

A guastare il gossip politico del momento è però arrivata la smentita del diretto interessato. "Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi. Albareto, Borgotaro ecc... E posso dimostrarlo con tutti i permessi pagati! Peccato a volte aver pagato il permesso senza averne trovati...", ha scritto su Facebook Nicola Cesari - ex portiere di calcio, alto quasi due metri - smettendo la presunta relazione con Maria Elena Boschi. E mostrando la foto della sua attuale fidanzata.