Scontro Italia-Cina, Joshua Wong con Il Tempo e la Meloni

Il Tempo è stato il giornale che con più forza ha denunciato il tentativo di censura messo in atto dalla Cina dopo la videoconferenza organizzata in Senato da Fratelli d'Italia con Joshua Wong. E il leader della protesta di Hong Kong, sul suo profilo Twitter, ha rilanciato i nostri titoli sulla vicenda postati da Giorgia Meloni. La vicenda è diventata ben presto un caso internazionale, con l'ambasciata cinese in Italia che ha attaccato i parlamentari italiano di "comportamento irresponsabile" mentre la Meloni, per tutta risposta, ha rispedito al mittente le "dichiarazioni arroganti e intollerabili".

Inaccettabili dichiarazioni Ambasciata Cinese in Italia sull’iniziativa organizzata in Senato, anche da FDI, con #JoshuaWong uno dei leader della protesta di #HongKong. La libertà di espressione in Italia esiste e non prenderemo di certo lezioni dalla #Cina su questo argomento. pic.twitter.com/HSBTp027Ky November 30, 2019