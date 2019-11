Manifestanti contro Salvini in piazza. Polizia schierata prima del comizio

Tensione a Roma dove i manifestanti dei comitati pro casa si sono riuniti davanti al teatro Italia. Alcune decine di manifestanti dei comitati pro casa si sono riuniti a piazza Lecce, dove è atteso l’arrivo di Matteo Salvini. Le forze di polizia presidiano per evitare eventuali disordini. Intanto è tutto pronto e a breve Matteo Salvini interverrà all’evento della Lega organizzato per "più pulizia, più sicurezza, più dignità" nella Capitale. In sala già presenti tanti parlamentari della Lega, l’ex sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e la deputata Barbara Saltamartini. Tanti gli striscioni pro Salvini, firmati dai municipi di Roma. Colonna sonora degli eventi made in Lega, con "notti magiche" a tutto volume.

