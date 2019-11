Milena Gabanelli, incontro segreto con Luigi Di Maio. Grandi manovra in Rai

Aria di rivoluzione in Rai. L'accelerazione arriva con il lungo colloquio privato tra il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e Milena Gabanelli. La creatrice di Report che oggi cura DataRoom per il Corriere della Sera non potrebbe accedere alle nomine Rai per come è stato risolto il suo contratto con l’Azienda pubblica ma, secondo quanto riporta la Stampa in un retroscena, i Cinquestelle vorrebbero farla tornare a viale Mazzini con una rinnovata collaborazione giornalistica, editoriale o su un incarico specifico.

In passato la Gabanelli aveva lavorato all'unificazione digitale delle varie testate giornalistiche Rai, progetto poi naufragato e alla base della risoluzione del contratto con il servizio pubblico. Sulle nomine, invece, secondo le indiscrezioni dell'ultim'ora Carlo Freccero sta per lasciare la direzione di Rai2, contesa da Ciannamea e Ludovico Di Meo. La situazione va sbloccata necessariamente domani. I grillini vorrebbero valorizzare Franco Di Mare mentre Mario Orfeo sarebbe in pole per il Tg3.