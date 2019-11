Giuseppe Conte e Olivia, ecco la spesa anticrisi. E Osho sulla doccia...

Ma davvero il premier Giuseppe Conte e la sua compagna Olivia sono in crisi? A vedere le foto pubblicate dal settimanale «Chi» nel numero in edicola oggi sembrerebbe di no. Ma il condizionale è d'obbligo perché qualcuno ha fatto notare che questa tempestiva «spesa anticrisi» in realtà potrebbe essere frutto di un'abile strategia di comunicazione. Comunque sia, la coppia è apparsa, all'indomani dell'uscita della notizia, ancora insieme: nelle immagini Conte, in giacca e cappotto, ma senza cravatta, appare complice e affettuoso con la giovane Olivia, in jeans e cappottino molto informale. Nessuna effusione particolare tra i due, anche se il premier si è lasciato andare a qualche gesto affettuoso.