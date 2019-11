Conte annuncia lo stato d'emergenza. Arrivano i soldi

«Il governo è presente ovunque ci sia necessità, non solo per portare solidarietà ma anche per un intervento fattivo. Il presidente Zaia ha chiesto lo stato di emergenza e al Cdm tecnico in programma prenderemo in considerazione la sua richiesta e credo non ci siano ragioni per negare lo stato di emergenza e quindi stanziare i primi fondi». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del vertice con le istituzioni locali a Venezia.