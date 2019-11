Berlusconi si infuria con la Carfagna

Non nomina mai la Carfagna ma stavolta i toni usati da Silvio Berlusconi non lasciano spazio a equivoci. Non ci sta, il Cavaliere, a essere considerato marginale, schiacciato sulla Lega e, soprattutto, incapace di dettare la linea. Per questo ieri, dopo che si erano anche diffuse ricostruzioni su un suo «pentimento» sul no di Forza Italia alla commissione sulle discriminazioni proposta dalla senatrice a vita Segre, ha deciso di fare chiarezza: «L’immagine di Forza Italia appiattita o subordinata ad una generica “destra sovranista” è un radicale stravolgimento della realtà, irrispettoso della mia e della nostra storia, delle mie e delle nostre idee, di 25 anni di battaglie politiche coerenti» ha esordito il Cavaliere, secondo cui «far intendere che ci sia bisogno di un nuovo e diverso contenitore per i liberali e i moderati significa essere in malafede o ignorare la realtà»...

