Con il Conte bis record di guai

Il primo, precario tragitto del governo rossogiallo – culminato in queste ore con l’esplosione della mina Ilva - è già abbastanza eloquente per giungere a una conclusione: il Conte bis ha fatto in due mesi più danni di quanti non ne abbia prodotti il Conte 1 in 14 mesi, e questo significa che Matteo Salvini da solo ha saputo gestire l’alleanza con il M5s molto meglio di quanto non stia facendo l’intero gruppo dirigente del Pd costretto a fare i conti anche con lo scomodo convitato di pietra Matteo Renzi...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI