Conte barcolla, il governo dura fino a Natale sì o no?

Ma il panettone il premier Giuseppe Conte, lo mangia o non lo mangia? Chiariamoci subito: non che ci interessino i gusti culinari o le golosità dolciarie del premier, qui trattasi di una questione politica: capire se questo Governo e la maggioranza che lo sostiene arriveranno oppure no a Natale. Con l’andazzo che hanno preso nella manovra, con tasse e tassette, dalla plastica alla sugar tax, con i bisticci sempre più frequenti tra gli alleati, con Matteo Renzi che le mini-tasse le vorrebbe togliere tutte, la longevità del Governo appare sempre più precaria. Servirebbe uno slancio, uno scarto di coraggio ma anche quello sarebbe dovuto arrivare da tempo e non si è visto.

Per cui mentre gli italiani già fanno i conti su quanto gli costerà questa manovra, la domanda che vi poniamo cari lettori è la seguente: il Governo Conte Bis mangerà il panettone o no? Rispondete numerosi. Certo, se dovessimo trarre indicazioni nazionali dal voto recente in Umbria per le regionali, catastrofico per Pd e 5 Stelle, le principali forze che sostengono la maggioranza del Conte Bis, la risposta sembrerebbe già scritta: “Te piace 'o Presepio?”. No.