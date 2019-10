Umbria, trionfa il centrodestra. Salvini: "Impresa storica"

Sarà la decima presidente della Regione Umbria la senatrice Donatella Tesei, eletta alla guida della coalizione di centrodestra. L'Umbria va a destra e il leader della Lega esulta: "Un'impresa storica". È un'autentica valanga quella che travolge il governo Conte bis e la maggioranza rossogialla.

Secondo le proiezioni Opinio per Rai sulle liste alle elezioni regionali primo partito si conferma la Lega con il 37,2%, seguito dal Pd al 21,3% e Fratelli d'Italia al 10%. Il Movimento 5 Stelle è, invece, al 7,6% mentre Forza Italia è al 5,6%.

Esulta il leader della Lega: "Sfido chiunque a pensare, anche la settimana scorsa, che si sarebbe celebrata una festa di democrazia di questo tipo in Umbria" dichiara Salvini a Perugia. "È una giornata straordinaria, una vittoria clamorosa e bella".

Il segretario del Pd incassa invece una sconfitta netta: "La sconfitta alla Regione Umbria dell'alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri che non si è riusciti a ribaltare" dichiara Nicola Zingaretti. "Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all'alleanza", aggiunge Zingaretti. "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente anche se in una situazione difficile è stato giusto metterci la faccia e combattere. Organizzeremo l'opposizione in Consiglio Regionale e nella società per contrastare questa deriva".