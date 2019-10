Al posto delle tasse più Iva: sì o no?

Il dubbio c’è ed è molto amletico: ma anziché tutto questo fioccare di mini-tasse, di riduzioni delle detrazioni fiscali, ma non era meglio se il Governo aumentava l’Iva e basta, senza toccare le altre tasse? La domanda si pone oggi, con ancora le misure della manovra non definitive, perché questa storia dell’Iva e dei suoi aumenti da disinnescare sembra diventata un boomerang per tutto il resto. Per coprire il disinnesco dell’Iva nella manovra vanno via infatti molti soldi che, essendo corta la coperta delle casse italiane, il Governo cerca altrove.

Ora se è vero che l’Esecutivo Conte Bis sostenuto da 5 Stelle, Pd, Italia Viva e Leu è nato contro Matteo Salvini e con l’annuncio di non aumentare l’Iva è anche vero che mettere un po’ di mini-tasse per non aumentarla l’Iva non è il modo migliore per far ripartire l’Italia ed essere simpatici agli italiani. Il punto è che ancora una volta è mancata l’Europa: una maggiore flessibilità di Bruxelles sui nostri conti ci avrebbe infatti permesso di non aumentare l’Iva e di evitare pure le mini-tasse. Una certa cultura di centrosinistra poi, con la bocciatura della Flat tax, ha fatto il resto. Per cui adesso la domanda da porre ai contribuenti italiani è molto semplice: anziché le mini-tasse non era meglio se il Governo aumentava l’Iva e basta? Dite la vostra rispondendo al nostro sondaggio.