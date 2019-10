Renzi: "Ma quale lavoro da continuare. La Raggi deve andarsene"

«Penso che ha ragione il nostro Luciano Nobili quando chiede le dimissioni di Virginia Raggi. Altro che farle continuare il lavoro, come vorrebbe qualche nostro amico». Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

«Siamo un governo di coalizione - aggiunge l'ex Premier - anche molto variegata, e lo sappiamo. Per questo presentiamo le nostre idee in modo trasparente e pubblico. E grazie a Teresa Bellanova e Gigi Marattin per il prezioso lavoro di queste ore».

Sulle tasse: «Mi sembra che ci sia consenso unanime, finalmente, sul fatto che l’Iva non si tocca. Gran passo in avanti, davvero: tutt’altro che scontato fino a qualche giorno fa. Evitiamo di fare mini-aumenti di tasse come una certa cultura troppo spendacciona vorrebbe fare. Prima che aumentare le tasse sul gasolio o sullo zucchero, tagliamo i costi. Pensate che oggi le spese per beni e servizi sono tra i 10 e i 15 miliardi in più rispetto a quando al Governo eravamo noi. Assurdo un aumento così rilevante, no? Si dovrebbe tornare al livello della spesa media del Governo Renzi. Ma in alternativa prendiamo i soldi dai tagli, non dalle tasse. Ad aumentare le tasse sono capaci tutti», conclude.