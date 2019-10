Manovra, superticket e quota 100. Conte nega la crisi: "Nessun conflitto"

«La maggioranza è compatta, abbiamo constatato un ottimo clima di lavoro, non c’è assolutamente alcun conflitto». Lo assicura il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Avellino. «L’Iva non sarà rimodulata, abbiamo trovato risorse nonostante il quadro economico complicato». Quanto a Quota 100 «è una delle misure su cui stiamo ancora lavorando e su cui continueremo a lavorare. Se riusciremo a risolvere qualche piccolo dettaglio, potremmo andare in Consiglio dei ministri subito, altrimenti la scadenza è domani» conclude. «Pensare che questa manovra sia la sommatoria di premure dell’una forza politica o dell’altra è sbagliato: questo governo ha un progetto politico unitario che parli all’intero paese e io sono garante che questa manovra sia interesse di tutti».