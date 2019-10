Salvini: la parabola di Conte è finita

A 17 giorni dalle elezioni in Umbria dove ci saranno le prime risposte dei cittadini al nuovo accordo di governo tra M5S e PD, torna a tuonare Matteo Salvini, leader della Lega uscita dalla maggioranza durante una tormentata estate: "La parabola di Conte la vedo bella che finita. Può andare dove vuole a dire quello che vuole". Salvini interpellato sul Russiagate a margine della presentazione in Cassazione di due proposte di legge di iniziativa popolare. "Conte chiedeva chiarezza a me - ha aggiunto - e ora il popolo la chiede a lui".