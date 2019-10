Russiagate, Conte e l'audizione: "Disponibile a riferire al Copasir"

Sarà ascoltato presto dal Copasir il presidente del consiglio Giuseppe Conte per riferire sul Russiagate. Questa mattina Conte ha inviato una lettera al neo presidente Raffaele Volpi, congratulandosi per la nomina e offrendo la propria disponibilità a intervenire presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nelle missiva il premier fa riferimento all’art. 33, comma 1, della legge 3 agosto 2007, ovvero alla disposizione che prevede che il presidente del Consiglio intervenga due volte l’anno al Comitato relazionando sull’attività semestrale dei Servizi. Ma è evidente che sarà quella l’occasione per Conte per riferire sul cosiddetto Russiagate e rispondere alle domande che i membri del Copasir vorranno porgli. L’ufficio di presidenza del Copasir che dovrà decidere il calendario dei lavori della commissione è stato convocato per martedì prossimo alle 14 e in quella sede sarà stabilita la data dell'audizione di Conte.