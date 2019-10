Matteo Renzi riapre la partita immigrazione. E chiama all'appello i partiti delle maggioranza per sostenere la legge che dovrebbe concedere la cittadinanza agli stranieri seguendo il principio del diritto per cui i figli di immigrati acquisiscono la cittadinanza italiana, a patto che ne abbiano frequentato le scuole o vi abbiano compiuto percorsi formativi equivalenti per un determinato numero di anni. Renzi ha lanciato la bomba. "Lo ius culturae per me non solo andrebbe fatto, ma andrebbe rilanciato. Una certa cultura della paura che ha caratterizzato il centrosinistra ha portato a rappresentare lo ius soli come un'invasione. Io sono d'accordo sullo ius culturae ma ho solo 40 parlamentari. I miei ci sono. Vediamo cosa faranno gli altri" ha detto il leader di Italia Viva a 'Otto e Mezzo'.