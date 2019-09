Salvini, un'invasione di gazebo per la riscossa della Lega

No al governo delle poltrone, dell’inciucio e dell’invasione. Almeno 200 gazebo della Lega in tutto il Lazio, domani sabato 21 settembre e domenica 22. "Grazie ai militanti della Lega, dopo aver riempito il prato di Pontida come mai successo in passato saremo ancora più numerosi in Piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre. Conte, Renzi, Grillo e il Pd non potranno scappare per sempre".

Altri 100 gazebo del Carroccio si troveranno nel weekend in Lombardia e in Emilia Romagna dove il segretario della Lega a proposito della date delle elezioni regionali, aggiunge: "Gli emiliani e i romagnoli sono ostaggio delle scissioni interne al Pd e alle polemiche sulle poltrone. Possono scappare e rimandare le elezioni quanto vogliono: prima o poi i cittadini potranno votare e dopo decenni la Regione sarà liberata".