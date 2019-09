Lega sempre primo partito. La scissione di Renzi punisce il Pd

In base al sondaggio Emg Acqua per Agorà diffuso oggi, rispetto ad una settimana fa, la Lega risulta prima forza politica con il 33,1% in lieve calo rispetto al 33,3. Calo di consensi per Pd e Movimento 5 Stelle, rispettivamente dal 23 al 20,2% e dal 19,7 alle 18,5. Italia viva di Matteo Renzi debutta con il 3,4%. Nel centrodestra Fdi supera Forza Italia portandosi al 7,3% mentre gli azzurri sono al 7 per cento.

L'effetto scissione punisce il Pd: la Supermedia elaborata da YouTrend per Agi mostra una flessione dem di un punto e mezzo, al 21,1%. Finora solo una parte degli istituti di sondaggio ha incluso Italia viva nelle proprie rilevazioni e non è quindi possibile fornire un’indicazione precisa, ma, dalle primissime stime, si può calcolare un consenso per il partito di Renzi intorno a 3 punti percentuali. Quanto agli altri partiti, la Supermedia rileva flessioni abbastanza generalizzate. La Lega resta primo partito al 32,1% (-0,2 punti), M5s è al terzo posto dopo il Pd al 20,2% (-0,4), FdI al 7,2% (-0,2), +Europa al 2,9% (-0,3), Verdi all’1,6% (-0,2). Fanno eccezione Forza Italia al 6,7% (+0,1) e La Sinistra, invariata al 2,6%. La coalizione di governo mostra un aumento di 1,1 punti, al 47,0%, mezzo punto sotto l’opposizione di centrodestra che guadagna 1,2 punti, portandosi al 47,5%.