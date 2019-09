Bagno di folla per Matteo Salvini sul prato di una festa di Pontida di nuovo all'opposizione. "Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il 3-4%. Gli italiani vogliono chiarezza. Quindi avanti con il referendum", ha detto il segretario della Lega. "Nei prossimi mesi avremo un governo del popolo contro il governo delle poltrone", ha aggiunto Salvini spiegando che gli alleati del centrodestra sono d'accordo.

"Questo governo della truffa vede anche l'accordo del duo sciagura per Roma e i romani, Raggi-Zingaretti" ha detto ancora il segretario della Lega, che ha commentato anche gli insulti di un esponente del Carroccio contro il Capo dello Stato: "Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto - ha sottolineato -. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l'insulto e propongo agli italiani un cambiamento".

Poi ha tuonato: a Luigi Di Maio e al Movimento Cinque Stelle "lascio la disperazione. Sono contento di essere qui e non farei mai a cambio. Penso che questo governo sia figlio di un enorme imbroglio e che Renzi sia uno dei protagonisti. Penso che né il Pd né i 5 Stelle avranno gran fortuna da questo imbroglio", ha aggiunto. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Pontida, si e' detto pronto al referendum per salvare il decreto sicurezza, "Sull'immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male, l'Italia torna a essere un campo profughi" ha detto il leader della Lega commentando con i giornalisti lo sbarco dei migranti dalla Ocean Viking. "Stanotte sono sbarcati 120 clandestini e sono decine di migliaia quelli che, a parole, dovrebbero essere stati redistribuiti. Invece le Ong hanno festeggiato e, se smonteranno il decreto sicurezza, sarà un'altra occasione di referendum".

Non sono mancati attimi di tensione nel prato di Pontida. Gad Lerner, arrivato alla manifestazione, è stato accolto da fischi e insulti: "chi semina merda raccoglie merda" "buffone" "nazista" e "fascista" "massone" e "vai a casa" son alcune delle espressioni che lo hanno seguito per tutto il palco fino all'area stampa dove gli insulti sono continuati. Inoltre un militante ha colpito la telecamera di un videomaker di Repubblica dopo un diverbio con alcuni leghisti.