Salvini, guarda che hai combinato

Questa mattina alle 9 e 30 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale Giuseppe Conte a cui sarà dato l’incarico di formare il governo rossogiallo con il contorno di gruppuscoli e responsabili vari. Riconsegnare al Pd le chiavi della stanza dei bottoni da cui avevano inutilmente deciso di estrometterlo gli elettori è dunque il principale risultato della incomprensibile crisi provocata ad inizio agosto da Matteo Salvini. E una volta rientrati e piazzati sulle poltronissime, quelli hanno intenzione di restarci a lungo. Non so se ci riusciranno perché questo governo nasce nel caos più assoluto. Però visto che il solo collante che ne ha permesso la nascita è il desiderio di conservare o conquistare le poltrone, questo sarà il motore principale anche per farlo durare...

