Riparte il tavolo, poi Pd e M5s al Colle. Braccio di ferro sul vicepremier

Pesa l'incognita del ruolo di Luigi Di Maio sull'incontro sul govreno rossogiallo che è cominciato alla Camera con l'arrivo delle delegazioni Pd e M5s, impegnate nel confronto sui contenuti. Il nome del leader del M5s e l'incarico a vicepremier all'interno del nuovo esecutivo, è al centro delle domande rivolte agli esponenti Dem e 5Stelle. "Ribadisco che i veti non sono mai positivi", si è limitato a constatare il capogruppo al Senato del M5S, Stefano Patuanelli. "Non credo che ci siano veti", ha dichiarato Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato. "Famiglie, lavoro... parliamo di questo. Buon lavoro a tutti", ha affermato Graziano Delrio, parcheggiando la bicicletta con la quale è arrivato a Montecitorio. "Stiamo lavorando sul programma. Sugli incarichi si vedrà dopo aver stabilito una base programmatica", ha confermato il coordinatore della segretaria Pd, Andrea Martella. Ottimista sull'accordo tra M5S e Pd? "Realista", risponde Roberto Morassut che sul ruolo di Di Maio afferma: "Il premier Conte è riferimento dei 5 stelle, ci vuole un vicepremier del Pd, va da sé...". Concetto ribadito da Orlando che ha chiarito: il Pd non vuole rinunciare al ruolo del vicepremier.

Sulle trattative pesa inoltre la spada di Damocle del voto grillino sul web. Alle 23, infatti, è arrivato l'annuncio di Luigi Di Maio che ha rimesso tutto in discussione: qualsiasi accordo, ha detto, dovrà essere messo ai voti tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau "entro la prossima settimana". Come dire che un eventuale incarico da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per formare un nuovo governo sarebbe sottoposto al giudizio online degli iscritti m5s.

Intanto è partito l'ultimo round di consultazioni al Quirinale per la soluzione della crisi di governo. Alle 10 al Colle è salita la delegazione del Gruppo Autonomie del Senato, cui seguiranno quella di Leu alla Camera, alle 10.30, e di Fratelli d'Italia, alle 11. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, scaglionati di un'ora, sarà la volta, rispettivamente, di Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Quindi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trarrà le su conclusioni. Se tra le forze politiche, in particolare Dem e Cinquestelle, sarà maturata una chiara intesa programmatica per dar vita ad una maggioranza in grado di sostenere un governo, il Capo dello Stato, nella serata stessa di oggi o nella mattinata di domani, conferirà l'incarico di formare l'esecutivo alla personalità indicatagli dai partiti della futura maggioranza. Altrimenti, se dovesse registrare il fallimento di ogni possibilità di accordo, con la stessa tempistica convocherà al Colle un nome terzo, per guidare un esecutivo di garanzia per condurre il Paese ad elezioni anticipate, probabilmente il 10 novembre.