Sondaggio choc: la Lega crolla. E risalgono Pd e M5s

La crisi di governo fa crollare la Lega di Matteo Salvini. Secondo un sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico solo il 7% degli elettori leghisti e il 16% dei grillini vedono una nuova alleanza gialloverde, mentre la maggioranza degli italiani (41%) vuole il voto. Inoltre, si legge sempre sul Sole 24 Ore, il partito di Matteo Salvini sarebbe in caduta di 5 punti rispetto a un mese fa: nel sondaggio del 30 luglio era stimato al 38,9% e oggi è al 33,7%. Il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zingaretti sono in risalita anche se nessuno dei due beneficia significativamente del crollo dello del Carroccio. In proporzione, cresce di più Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.