Mattarella, ultima chance: "Nuove consultazioni da martedì"

"Nel corso delle consultazioni appena concluse, mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti politici che sono state avviate iniziative per un'intesa, in Parlamento, per un nuovo governo; e mi è stata avanzata la richiesta di avere il tempo di sviluppare questo confronto. Anche da parte di altre forze politiche del resto è stata rappresentata la possibilità di ulteriori verifiche. Svolgerò quindi nuove consultazioni che inizieranno nella giornata di martedì prossimo per trarre le conclusioni e assumere le decisioni necessarie". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del primo giro di Consultazioni al Quirinale.