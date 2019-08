Regolamento di Conte, chi ha vinto tra il premier e Salvini?

“Mi piacciono quelli grandi e grossi come te, perché quando cadono fanno tanto rumore e quando ti butterò giù io, ne farai di rumore”. Che botte ragazzi. Nel regolamento di Conte (e non è un refuso ma il cognome del Presidente del Consiglio) tra il Premier e il leader della Lega Matteo Salvini nulla è più al suo posto del linguaggio western.

Un vero duello quello andato in scena poco fa, al Senato, tra due uomini politici che sono stati, per 14 mesi, Premier e Vicepremier nello stesso Governo. Se è vero che in politica allearsi non vuol dire amarsi, è però anche vero che i due, Conte e Salvini, sono usciti dai loro interventi al Senato come due avversari sino all’ultimo colpo.

Conte ha rinfacciato a Salvini di chiedere pieni poteri, di invocare le piazze, di aver seguito interessi personali e di partito. Ed il leader della Lega ha replicato a Conte che lui rifarebbe tutto, che devono decidere gli italiani e che “bastava Saviano per raccogliere tutti questi insulti, un Travaglio, un Renzi, non il presidente del Consiglio”. Botte da orbi. Come ogni duello che si rispetti adesso si pone la domanda decisiva: chi ha vinto? Salvini o Conte? Dite la vostra, tenendo presente che c’è anche una terza risposta possibile: hanno perso entrambi.