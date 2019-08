Si schianta l'unico governo possibile

E' durato quattordici mesi quello che con un po' di tronfia pomposità è stato chiamato “governo del cambiamento”, di cui fra poche ore il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte intonerà con ogni probabilità il “de profundis”. Era il 5 giugno 2018 il giorno in cui il premier si presentò in Senato con il discorso da “avvocato del popolo”. Fu allora che Conte chiese i voti a “un progetto per il cambiamento dell'Italia”, e ne snocciolò i temi, fra cui c'erano anche quelli che oggi vanno di traverso a Matteo Salvini: “I cittadini italiani hanno diritto a un salario minimo orario, affinché nessuno venga più sfruttato, hanno diritto a un reddito di cittadinanza e a un reinserimento al lavoro qualora si ritrovino disoccupati; hanno diritto a una pensione dignitosa; hanno diritto a pagare in maniera semplice tasse eque”. Conte promise pure che sarebbe cambiato “il business dell'immigrazione. Metteremo fine al business dell'immigrazione, che è cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà”, e in temi di politica estera aggiunse: “saremo fautori di una apertura verso la Russia. Una Russia che ha consolidato, negli ultimi anni, il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa”. Alcune di quelle promesse sono state realizzate, altre solo enunciate, altre ancora hanno diviso profondamente i due soci del contratto, M5s e Lega, che si erano fatti concessioni nel contratto che evidentemente non condividevano. Era un governo un po' matto, che ha vissuto con non poche follie e che si schianta secondo copione come se la pazzia fosse stata la sola sua caratteristica...

