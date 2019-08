Crisi d'agosto, come finirà?

I desideri e la realtà: in fondo il consenso in politica dovrebbe essere l’incrociarsi onesto ed equo tra queste due dimensioni. I desideri della gente e la realtà delle cose. Per questo, alla vigilia dell’intervento di domani del premier (ormai senza Governo) Giuseppe Conte, abbiamo deciso di chiedere agli italiani, in questo caso ai lettori de Il Tempo online, che Governo vorrebbero per l’Italia e cosa invece credono accadrà davvero. Dal gap tra queste due valutazioni, alla fine, si misura la fiducia dei cittadini nelle scelte della nostra classe politica.

Le opzioni in campo da scegliere sono sei: elezioni anticipate, Conte Bis, Governo Pd-5 Stelle, Governo Lega-5 Stelle con un nuovo Premier, Governo di centrodestra e Governo istituzionale. Cari lettori, intanto votate questi due quesiti che per le elezioni - comunque vada a finire - c’è da aspettare ancora un po’.