Salvini in un vicolo cieco: o lo incastra Di Maio o vince il Pd

Per evitare un'alleanza Pd-M5S Salvini sarebbe pronto a cospargersi il capo di cenere ed offrire nientemeno che a Di Maio la poltrona di premier, riservando per sé quella di vice. Con Conte dirottato a Bruxelles come commissario Ue. Il capo dei grillini la definisce una fake news priva di fondamento "veicolata ad arte da qualcuno sui giornali per nascondere la verità". E assicura ce l'unica cosa che interessi al MoVimento è il voto del taglio dei parlamentari, previsto il 22 agosto alla Camera. I 5 Stelle...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI