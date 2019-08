Salvini sorprende tutti: "Taglio parlamentari e voto"

«Rilancio la proposta di Di Maio. Siamo per anticipare il voto del taglio dei parlamentari e poi tornare al voto subito. Vedo che dai banchi del Pd ora non applaudono più e qualche abbronzatura si sta stingendo...». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, parlando dai banchi della Lega in Senato. «Votiamo il taglio dei parlamentari la prossima settimana ma poi andiamo subito alle elezioni. Lo dico agli amici dei 5 Stelle: noi ci siamo, accettiamo la sfida», ha aggiunto il ministro dell’Interno.