Renzi sogna la nuova maggioranza: "Serve un governo di responsabili"

«Le forze politiche responsabili, nella mia testa tutte, devono bloccare l’aumento dell’Iva. Bisogna avere il coraggio e la forza di dar vita a un governo». Lo ha detto Matteo Renzi, durante una conferenza stampa al Senato. «Io non darò alibi a nessuno per far saltare un accordo che il tabellone di Palazzo Madama dirà che può essere possibile», ha aggiunto.