Un inciucio un sacco Fico

Massimo D’Alema e Nicola Zingaretti. Un pranzo durato tre ore in una giornata di mezza estate in Umbria, a Otricoli, nella tenuta dell’ex presidente del Consiglio, pronto all’ennesimo ribaltone della sua vita politica. Nel menù c’è infatti il futuro del Paese. Per la precisione la nascita di un nuovo governo guidato da Roberto Fico e sostenuto da M5S, Pd, sinistre e autonomie. Il Lìder Massimo spiega al segretario Dem le ragioni alla base della necessità di dar vita a un nuovo esecutivo senza andare a elezioni anticipate. Un governo che faccia la manovra, certo, ma che sia anche di legislatura, fermi l’avanzata di Matteo Salvini e prepari, per il futuro, una nuova architettura politica per il centrosinistra. Inevitabilmente con i Cinque Stelle. Parole ascoltate molto attentamente da Zingaretti e non lontane da quanto, in queste ore, gli vanno dicendo Dario Franceschini e Goffredo Bettini...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI