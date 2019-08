Sorpresa: torna Grillo (e vuole l'inciucio)

Beppe Grillo torna in campo. Con un post sul suo blog, ormai separato da quello ufficiale dei Cinquestelle, il comico affronta l'argomento della crisi di governo e rigetta l'ipotesi di elezioni anticipate auspicando, piuttosto, un esecutivo che sia in grado di portare in fondo i cambiamenti già in atto, tra i quali, si intuisce, soprattutto la riforma che taglia il numero dei parlamentari. Il tutto, con l'obiettivo di fermare il "barbaro" Salvini.

"Io non vorrei - scrive Grillo - che la gente abbia confuso la biodegradabilità (del MoVimento 5 Stelle, ndr) con l’essere dei kamikaze. Noi ci muoviamo sinuosi nel mondo e i nostri nemici pregano che la coerenza, solo la nostra, sia una sorta di colonna vertebrale di cristallo: 'non vi preoccupate sono talmente coerenti che si spezzano piuttosto che sopravvivere!'. Questo pensano, pure molti sprovveduti al nostro interno. Le lavatrici buttate nei fiumi cosa sono nella loro essenza? Coerentemente in attesa di arruginirsi? Ed è così che pregano e sperano che sia il M5s. C’è Matteo Salvini che immagina il Movimento come qualcosa che vive solo grazie a lui! Ma siamo diventati scemi? Lo so, non dovrei mettere troppi punti interrogativi perché qualcuno potrebbe anche rispondere, tipo: siamo diventati scemi? ’Sììiiiiiiiiiiiiiì. Ci siamo andati ad infilare - osserva Grillo - in un mondo cupo e perinificato: traditori! Belin ma se la Tav la vuole tutta Europa, tranne il M5s in Italia, cosa centra il tradimentoHanno confuso coerenza con rigidità, anche molti di noi fanno questa confusione ed allora scattano meccanismi incredibili! Ma è tutto così semplice in realtà Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perchè crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione. Ciò che è naturale è biodegradabile - scrive ancora Grillo - ma cerca anche di sopravvivere insieme alla sua specie, lasciamoci quindi alle spalle psiconani, ballerine e ministri propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile. #ForzaCosta!».

E Grillo, in un passaggio del suo lungo post, evoca uno scenario in cui si potrebbe anche non andare subito a elezioni. Un modo, come spiegano fonti governative pentastellate, per tenere aperti tutti gli scenari e ricompattare il movimento e dichiarare "guerra" al tradimento di Salvini. Un posto che giunge all’indomani del vertice di tutto il gruppo dirigente del movimento, alla presenza anche di Davide Casaleggio, e poche ore dopo il post di Di Maio che ha ribadito la linea ufficiale di M5s, che vuole le elezioni anticipate solo dopo l’approvazione definitiva del taglio dei parlamentari. "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo! Come un serpente che cambia la pelle. E che l’estate - conclude - ci illumini, in alto i cuori!».

Di Maio ne approfitta per rilanciare subito il post sottolineato che "Beppe è sempre stato e continua ad essere con noi". Salvini, invece, replica polemicamente: "Sento Grillo e Renzi e inorridisco al pensiero di un governo tra loro. Siamo seri, l’Italia ha bisogno di certezze, fermezza, chiarezza e tanti sì» scrive su Twitter il leader della Lega.