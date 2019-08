Di Maio: "Sono tranquillo. lavoriamo per il Paese"

«È una giornata difficile ma stiamo lavorando per il Paese, io sono tranquillo». Sono state le parole di Luigi Di Maio lasciando palazzo Chigi. Sulla eventuale parlamentarizzazione della crisi ha aggiunto: «Non ci sono se, quello che posso dire è che stiamo lavorando per il Paese. Io sono tranquillo, vi auguro buon lavoro e buona giornata. Vi ringrazio per il lavoro, so che vi stiamo rovinando qualche giorno di ferie», ha proseguito. Di Maio, uscito da Palazzo Chigi per la festa dei 25 anni del fratello, ha concluso: «Ci sono tutti i colloqui in corso che servono, Palazzo Chigi è pagato per lavorare per gli italiani».