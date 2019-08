Bomba salario minimo sulle imprese

La Lega non lo vuole, e pure sindacati e imprese – con poche eccezioni – fanno muro. Il tema del salario minimo di legge, la proposta pentastellata di fissare a 9 euro lordi le retribuzioni minime orarie, torna a dividere il governo. «La priorità è il taglio delle tasse: senza, il salario minimo rischierebbe di far chiudere tante piccole e medie imprese», attacca il vicepremier Matteo Salvini dal palco della festa della Lega romagnola. Un ammonimento che arriva poco prima del tavolo governo-parti sociali su salario minimo e cuneo fiscale, convocato per oggi a Palazzo Chigi. E che sarà seguito, già domani, da un secondo vertice al Viminale, su legge di bilancio e flat tax, tra le stesse parti sociali e gli esponenti della Lega. Un doppio appuntamento a poche ore di distanza, che sottolinea le divergenze tra il Movimento 5 Stelle ed il partito di via Bellerio: se il primo infatti punta tutto sulla rivoluzione del salario minimo, il secondo progetta di impiegare le risorse a disposizione per il taglio delle tasse...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI