Lega e fondi russi, Conte riferisce in Senato

"Sulla base delle informazioni disponibili alla presidenza del consiglio posso precisare che il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali di consulente esperto di questo governo. Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini". A dirlo è il premier Giuseppe Conte, in aula al Senato, durante l'informativa sul caso Lega-fondi Russi.

