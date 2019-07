Bibbiano, lieto fine per quattro bambini coinvolti nell’inchiesta "Angeli e Demoni": il Tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. Intanto il ministro dell'Interno, Salvini, si è recato nel comune di Reggio Emilia. «È evidente che non vengo qui per attaccare Renzi o Zingaretti - ha detto Salvini - Non mi interessa il colore politico, qui ci sono da salvare dei bimbi. Non avrò pace fino a che l’ultimo bambino in Italia sottratto ingiustamente alle famiglie non tornerà a casa da mamma e papà. Non mi interessa far ragionamento di partito. Temo che con la commissione di inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in tante città italiane, in tante case famiglia italiane. Conosco tante realtà cattoliche che trattano questi figli come se fossero i loro figli - puntualizza Salvini - che effettivamente vengono portati via da situazioni di degrado e violenza. Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio». E ancora: «Entro i primi di agosto verrà approvata la proposta della Lega sulla commissione d’inchiesta delle Case famiglia. Andremo fino in fondo non solo per i 10mila bambini portati via alle famiglie in Emilia-Romagna ma in tutta Italia».

Dunque il passaggio sulla condizione dell’infanzia nei villaggi attrezzati per rom. «Ogni volta che vado a visitare un campo rom - dice Salvini - mi domando perché i tribunali dei minori non vadano nei campi rom a portare via quei bimbi. I servizi sociali sono implacabili con i genitori italiani che hanno perso il lavoro e hanno qualche problema a pagare le bollette, mentre per chi educa i figli al furto fin da quando hanno un anno è tutto normale così».