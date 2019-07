Di Maio getta acqua sul fuoco della crisi: "Vediamoci e andiamo avanti"

«L’unica cosa che dico è che tra persone mature è meglio vedersi che parlarsi a mezzo stampa, credo sia giusto incontrarsi con Salvini, ci vediamo e troviamo come sempre un punto e andiamo avanti. Oggi c’è un Cdm e un tavolo sull’Autonomia». Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. «Secondo me è auspicabile che oggi ci sentiamo e ci vediamo - ha aggiunto - ogni volta cerco di trovare una intesa e una mediazione per avere dei risultati per gli italiani».