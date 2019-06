Parla Durigon: "Il governo tiene. Ma ora la Flat tax"

Sottosegretario Claudio Durigon, ieri abbiamo assistito ad una nuova spaccatura nella maggioranza. Stavolta sul dossier di Radio Radicale. Per Matteo Salvini non si chiude una realtà del genere con un colpo di penna. Luigi Di Maio, invece, è andato su tutte le furie.

«Non drammatizzerei. Di Maio ha soltanto detto che per lui non andava salvata e che da parte nostra pagheremo quest’azione nel confronto con gli elettori. Per ciò che ci riguarda Radio Radicale rappresenta invece una storia e una cultura che hanno il diritto di essere salvaguardate. Si tratta di priorità diverse, evidentemente, ma non parlerei di una grossa incidenza nella vita del governo...

