Chi viene e chi va: i palinsesti Rai agitano i Cinquestelle

La Rai sta mettendo a punto i nuovi palinsesti autunnali e le voci dei mesi scorsi sono confermate: Lorella Cuccarini e Roberto Poletti trovano posto a Rai1 e ci sarebbe un programma anche per la giornalista Monica Setta. Roberto Poletti, giornalista, ex direttore di Radio Padania, biografo del Ministro degli Interni Matteo Salvini, condurrà “Uno Mattina Estate” (in coppia con Valentina Bisti), ma per “Repubblica” si è assicurato anche la versione autunnale. Sempre secondo il quotidiano, la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, per assecondare la Lega, avrebbe in mente un format anche per la giornalista Monica Setta, simpatizzante Lega.

Lorella Cuccarini è il volto prescelto per rilanciare “La Vita in Diretta”, il programma quotidiano del pomeriggio di Rai1 costantemente battuto da “Pomeriggio Cinque”. Sostituirà Francesca Fialdini, mentre è ancora in forse il nome del partner maschile. Secondo TVBlog la scelta potrebbe ricadere sul giornalista Milo Infante, una delle risorse interne che l’ad Fabrizio Salini intende valorizzare, ma si parla anche di Alberto Matano e di una riconferma di Tiberio Timperi. E il M5S? Per ora è riuscito a piazzare Beppe Convertini, 47 anni, alla ricercatissima conduzione de “La Vita in Diretta Estate” al via lunedì 17 giugno. Farà coppia con Lisa Marzoli. Tuttavia il nome dell’attore ha suscitato stupore e Dagospia ha ipotizzato che la promozione per direttissima fosse dovuta all’amicizia con Rocco Casalino. Ma il portavoce della Presidenza del Consiglio ha seccamente smentito l'ipotesi: “Alla luce dei miei trascorsi, conosco molta gente che lavora in tv ma non mi sono mai permesso di interferire con la carriera di qualcuno”.