Conte categorico sul debito pubblico: "Nessun taglio a reddito e quota 100"

"Quanto alle misure di protezione sociale, Quota 100 e reddito di cittadinanza non è all'ordine del giorno, anzi è da escludere qualsiasi taglio. Le misure rimangono intatte, verranno attuate integralmente". Così il Premier Giuseppe Conte da Hanoi in Vietnam, dov'è in visita ufficiale, risponde ai cronisti che gli chiedono se alla luce della procedura di infrazione dell'Europa siano a rischio quota 100 e reddito di cittadinanza. "Noi ragionevolmente - aggiunge Conte - stiamo lavorando perché si prefigurano dei risparmi di spesa, che è un concetto completamente diverso, significa che in finanziaria abbiamo accantonato somme che risultano un po' sovradimensionate, ma se si prefigurano risparmi di spesa è completamente diverso dal dire che si va a tagliare la misura".