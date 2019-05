Salvini ora accelera: flat tax subito. Riduzione di tasse per 30 miliardi

Matteo Salvini dopo il successo alle urne accelera sul contratto di governo. Così mentre il M5s è alle prese con l'analisi del flop elettorale, il capo della Lega punta ad abbassare le tasse. «La priorità è abbassare le tasse» ha ribadito Salvini in diretta Facebook dal tetto del Viminale. La proposta è quella di estendere alle famiglia la flat tax al 15% con un costo 30 miliardi. «La proposta della Lega è pronta», ha ricordato. Costa trenta miliardi ed è «documentata centesimo per centesimo: siamo pronti a portarla in Consiglio dei ministri e in Parlamento, studiata al dettaglio dagli economisti della Lega». Prevede una «riduzione fiscale e la tassa piatta sui redditi delle imprese e sui redditi delle famiglie fino a 50mila euro». Domani per mettere a punto i dettagli incontrerà i tecnici della Lega alle 15. Intanto il premier Conte prende tempo: "Non abbiamo ancora iniziato a discutere della Manovra". Un modo per gettare acqua sul fuoco delle inevitabili polemiche con l'Europa. Sta per arrivare un lettera della Commissione per eccesso di debiti pubblico. L'ultimo regalo della Commissione uscente che può portare però a una procedura d'infrazione.