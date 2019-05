Cirio stravince in Piemonte: "La Tav si fa"

La vittoria del candidato del centrodestra alle Regionali in Piemonte, Alberto Cirio, è stata netta sin dall'inizio dello spoglio. Dopo oltre la metà delle sezioni scrutinate, l'imprenditore è in testa con il 48,9%, contro il 37,3% del governatore uscente, il Pd Sergio Chiamparino.

Un risultato che porta il centrodestra alla guida di tutte le regioni del Nord Italia, ma soprattutto garantisce ai piemontesi il cantiere della Tav Torino-Lione. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha telefonato al neo presidente per congratularsi per il risultato elettorale e per assicurare "piena collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini".