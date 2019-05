L'affluenza regge, alle 12 ha votato il 16,7%

L'affluenza per le Europee alle ore 12 in tutte e 7915 le sezioni è del 16,72%. A renderlo noto è il sito del Viminale. L'affluenza è stabile rispetto a quella delle elezioni europee del 2014, quando era stata del 16,66%.

La regione in cui l'affluenza per le Europee alle ore 12 è stata più bassa è la Sicilia con l'8,63%, nel 2014 era stata il 9,34%. Quella in cui è stata più alta è l'Emilia Romagna con il 22,96%, nel 2014 era stata il 23,56%. Lo rende noto il sito del Viminale. In Abruzzo è stata del 14,13% (16,62% nelle passate elezioni), Basilicata 11,435 (11,87% nel 2014), Calabria 10.98% (10,66), Campania 11,42% (12,90%), Friuli Venezia Giulia 19,17 (18,61), Lazio 16,55% (14,72), Liguria 20,09% (19,92), Lombardia 20,80% (20,52), Marche 17,34% (17,67), Molise 15,35% (15,24), Piemonte 19,84% (19,92), Puglia 13,67% (13,60), Sardegna 10,95% (11,65), Toscana 19,89% (19,46), Trentino Alto Adige 17,53% (14,79), Umbria 19,49% (19,32), Valle d'Aosta 16,32% (14,87), Veneto 19,63% (19,08).

Incognita partecipazione È la partecipazione la principale incognita di queste elezioni. Le istituzioni europee temono che il vento sovranista e la crisi economica, da cui non tutti gli Stati europei sono realmente usciti, allontanino dalle urne molti cittadini. Un timore fondato se si osserva la tendenza degli ultimi anni. Nel 2014 in Italia ha votato il 57,2% degli aventi diritto, un dato che mostra un netto calo rispetto alle precedenti elezioni del 2009 quando votò il 65,1% degli italiani. Ma soprattutto le statistiche evidenziano un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'Europa, perché l'Italia, Paese fondatore dell'Ue, ha vantato il record europeo di maggior affluenza alle urne in due tornate elettorali nel 1994 e nel 1999, quando la spinta all'integrazione europea era più forte e c'è stato il lancio della moneta unica. A fronte dello slancio europeista dell'opinione pubblica italiana negli anni '90, l'Italia risulta oggi ultima tra i Paesi europei che sostengono l'Ue: secondo l'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro, solo il 43% degli italiani ritiene che il Paese abbia tratto benefici dall'appartenenza all'Ue, persino i britannici sono meno euroscettici degli italiani, mentre in generale il 68% degli europei è soddisfatto di far parte dell'Unione.

L'Italia resta comunque uno dei Paesi che maggiormente partecipa alle elezioni europee. Nel 2014 la media europea è stata del 42.6%, un tasso più o meno stabile se si considerano le elezioni degli ultimi quindici anni. I più reticenti a recarsi alle urne delle elezioni europee sono i paesi dell'Est: alle ultime elezioni solo il 13% degli slovacchi è andato a votare. Ma una scarsa partecipazione si nota in tutto il blocco dei cosidetti Paesi di Visegrad: appena un quarto dei cittadini aventi diritto è andato a votare in Polonia e Ungheria, solo il 18% in Repubblica Ceca. In alcuni Paesi il voto è obbligatorio: è il caso del Belgio, dove cinque anni fa l'89% dei cittadini è andato ai seggi. La piccolissima Malta, dove invece votare non è obbligatorio per legge, è stato il Paese che più si è mobilitato nelle ultime tre elezioni. Il rischio astensionismo ha spinto il Parlamento europeo a investire in una massiccia campagna di informazione che ha visto migliaia di volontari mobilitarsi in Italia e in tutt'Europa, sull'onda dello slogan Stavolta voto!.